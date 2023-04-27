Чехія отримала ще два танки Leopard 2 від Німеччини на заміну переданих Україні Т-72

До Чехії прибуло ще два танки Leopard 2A4, які Німеччина пообіцяла країні в рамках компенсації за надані Україні радянські Т-72.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Чехії.
"Ще два танки Leopard 2A4 прибули до Пршаславіце. Це чергова партія з 14 танків та однієї ремонтно-евакуаційної машини, які Чеська Республіка отримує від Федеративної Республіки Німеччина за допомогу Україні", - йдеться у повідомленні міністерства.
Разом із 14 танками та однією евакуаційною машиною Німеччина передає початковий пакет запасних частин, боєприпасів і три роки сервісної підтримки від постачальника, куди входить також навчання чеських військових.
Зазначається, що решта 11 бойових танків повинні бути доставлені до Чехії до кінця цього року
Нагадаємо, Чехія погодила з Німеччиною постачання танків Leopard 2 замість переданих Україні Т-72 ще у вересні 2022 року.
Також раніше ми писали, що у грудні Чехія отримала від Німеччини перший з 14 танків Leopard 2, які мають замінити радянські танки Т-72, які раніше держава передала Україні для боротьби проти російської агресії.
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