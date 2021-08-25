Чехия открылась для украинцев: что нужно для въезда

Отмечается, что въезд в Чехию разрешен отдельным группам граждан Украины. В частности, которые прошли полный курс вакцинации препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам, а именно:
Vaxzevria (AstraZeneca),
Spikevax (Moderna),
Comirnaty (Pfizer / BioNTech),
Janssen,
Covishield.
Также необходимо получить в "Дія" сертификат о прохождении вакцинации установленного образца.
При этом, въезд разрешен украинцам, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до въезда, при условии наличия:
сертификата о полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированную лицо, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код);
заполненного перед выездом в страну въездного формуляра Чехии по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Распечатанный или цифровой формуляр необходимо подать во время пограничного контроля или при проверке места жительства;
действительного биометрического паспорта для выезда за границу;