Чехія відкрилася для українців: що потрібно для в'їзду

Зазначається, що в'їзд до Чехії дозволений окремим групам громадян України. Зокрема, які пройшли повний курс вакцинації препаратами, які схвалило Європейське агентство з лікарських засобів, а саме:
Vaxzevria (AstraZeneca),
Spikevax (Moderna),
Comirnaty (Pfizer / BioNTech),
Janssen,
Covishield.
Також необхідно отримати в "Дія" сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка.
При цьому, в'їзд дозволений українцям, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до в'їзду, за умови наявності:
сертифіката про повний курс вакцинації, виготовленого англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, яка видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки зазначених у письмовому підтвердженні даних (через QR-код);
заповненого перед виїздом в країну в'їзного формуляра Чехії за посиланням: https://plf.uzis.cz/. роздрукований або цифровий формуляр необхідно подати під час прикордонного контролю або при перевірці місця проживання;
дійсного біометричного паспорта для виїзду за кордон;