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Чехия откроет границы для граждан ЕС: условия въезда

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Чехия, Вторник 08 июня 2021 09:44
Чехия откроет границы для граждан ЕС: условия въезда Фото: Чехия откроет границы для граждан ЕС условия въезда (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Чешская Республика 21 июня откроет свои границы для граждан Европейского союза и Сербии. При въезде необходимо будет предъявить доказательства вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции или же предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на объявление чешского правительства.

Известно, что аналогичный режим уже действует для граждан Австрии, Германии, Венгрии, Польши, Словакии и Словении, входящих в ЕС, на двусторонней основе.

"Чешское правительство также увеличило лимит на посещение культурных мероприятий до 1 тысячи человек в помещении и до 2 тысяч человек на открытом воздухе. В школах детям и учителям будет разрешено перестать носить маски в классе в большинстве регионов",- говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что магазины, рестораны, кинотеатры, театры и концертные залы открыты уже несколько недель, но масочный режим все еще нужно соблюдать.

Отмечается, что в Чешской Республике с населением 10,7 млн зарегистрировано 1,66 млн случаев COVID-19 и более 30 тысяч летальных случаев.

В последнее время количество ежедневных случаев инфицирования неуклонно снижается: за последнюю неделю было зарегистрировано менее 500 новых случаев за сутки.

Напомним, что в Чехии с 1 июня, начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса для путешествия по Германии, Австрии, Польше, Словакии, Венгрии, Словении и Хорватии.

Добавим, что чешские рестораны, бары, ночные клубы и другие заведения в сфере гостеприимства с 31 мая обслуживают клиентов в помещениях. Послабления сделали раньше запланированного из-за решения на прошлой неделе Высшего административного суда.

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