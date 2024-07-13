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Чехія обіцяє швидку передачу боєприпасів в Україну: якими будуть обсяги нових партій

Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Чехії розповіли про терміни та постачання наступних партій боєприпасів до України. Цього та наступного місяця українська сторона має отримати 50 тисяч боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Чехії Петра Павела, якого цитує чеський суспільний мовник.

Зазначимо, що мова йде про чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України у країнах за межами Європейського Союзу.

Як заявив президент Чехії, в липні-серпні в Україну має надійти 50 тисяч боєприпасів. При цьому з вересня до кінця поточного року мова йде про відправку від 80 000 до 100 тисяч на місяць.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

Нагадаємо, що ще в лютому цього року президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Зокрема, до ініціативи долучилися низка країн, серед яких: Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.

Вже наприкінці червня чеський прем'єр-міністр Петро Фіала розповів, що перший вантаж прибув до України. Тоді міністр оборони Чехії Яна Чернохова уточнила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів, але завдання стоїть цього року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів в рамках ініціативи. 

Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський підтвердив, що снаряди від ініціативи Чехії вже посилюють українських військових на полі бою. На тлі цього стало відомо, що різниця у кількості пострілів між військами РФ та України скоротилася більш ніж удвічі.

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