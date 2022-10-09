Чехія направила солдатів для охорони кордону зі Словаччиною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

За даними видання, солдати сухопутних військ Чехії будуть розміщені у прикордонних регіонах Південна Моравія, Злін та Моравія-Сілезія. Вони планують працювати у чотири зміни по 80 військових.

Таке рішення було ухвалено для того, щоб запобігти проникненню в Чехію нелегальних мігрантів. Лише за останню добу правоохоронці на кордоні зі Словаччиною затримали ще 208 нелегалів та двох контрабандистів.