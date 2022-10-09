Чехия направила солдат для охраны границы со Словакией

В воскресенье, 9 октября, чешские солдаты начали патрулировать границу со Словакией. Всего для охраны задействуют 320 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

По данным издания, солдаты сухопутных войск Чехии будут размещены в приграничных регионах Южная Моравия, Злин и Моравия-Силезия. Они планируют работать в четыре смены по 80 военных.

Такое решение было принято для того, чтобы предотвратить проникновение в Чехию нелегальных мигрантов. Только за последние сутки правоохранители на границе со Словакией задержали еще 208 нелегалов и двух контрабандистов.