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Чехия намерена закупить партию израильских дронов

Фото: Чехия может закупить дроны Heron (commons.wikimedia)
Автор: Александр Мороз

Министерство обороны Чехии готовится к переговорам с правительством Израиля о закупке трех боевых дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на novinky.cz

Сообщается, что речь идет о покупке трех средних боевых беспилотников почти за 60 млн долларов. Эти дроны имеют размах крыльев около 15 метров и могут нести ракеты или бомбы.

"Уже прошли рыночные консультации, в результате которых мы оценили наиболее подходящие средства для армии Чешской Республики, а переговоры с представителями правительства Израиля начнутся в середине августа", - сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Натали Форстерова.

Армия рассчитывает получить первый дрон уже в следующем году. Поставка остальных и обучение личного состава должно состояться не позднее 2026 года.

На данный момент изучаются два предложения от Израиля - это дроны Hermes и Heron.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль уничтожил завод по производству дронов возле сирийского Дамаска.

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