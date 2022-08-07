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Чехія має намір закупити партію ізраїльських дронів

Фото: Чехія може купити дрони Heron (commons.wikimedia)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство оборони Чехії готується до переговорів із урядом Ізраїлю щодо закупівлі трьох бойових дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на novinky.cz

Повідомляється, що йдеться про купівлю трьох середніх бойових безпілотників майже за 60 млн. доларів. Ці дрони мають розмах крил близько 15 метрів і можуть нести ракети чи бомби.

"Вже пройшли ринкові консультації, внаслідок яких ми оцінили найбільш підходящі засоби для армії Чеської Республіки, а переговори з представниками уряду Ізраїлю розпочнуться в середині серпня", - повідомила прес-секретар Міністерства оборони Наталі Форстерова.

Армія розраховує отримати перший дрон вже наступного року. Постачання решти та навчання особового складу має відбутися не пізніше 2026 року.

На даний момент вивчаються дві пропозиції від Ізраїлю - це дрони Hermes та Heron.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль знищив завод з виробництва дронів біля сирійського Дамаску.

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