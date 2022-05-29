Чехия намерена предоставить Украине до 30 млн долларов военной помощи

Министерство обороны Чехии в ближайшее время обратится к правительству с требованием предоставить больше средств на военную помощь Украине. Сумма должна составить около 600-700 миллионов чешских крон (до 30 млн долларов, - ред.).

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky .

"Очень важно, чтобы помощь была непрерывной. Чехия - одна из тех стран, которые оказывают помощь уже долгое время. К заседанию правительства я подготовила дополнительные военные материалы на сумму около 600-700 миллионов чешских крон", - заявила она.

С самого начала российского вторжения Чехия была одним из самых больших сторонников Украины. На сегодняшний день Чехия поставила Украине оружие, включая тяжелую технику, такую как танки и вертолеты, и военные материалы на сумму более 3,5 млрд чешских крон (около 140 млн евро, - ред.).

Чернохова напомнила, что Министерство обороны также сотрудничает с посольством Украины в Праге, закупая оружие и военную технику на деньги, перечисляемые на банковский счет посольства. До сих пор посольство получило таким образом около 1,2 млрд чешских крон (около 52 млн долларов, - ред.).