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Чехия намерена предоставить Украине до 30 млн долларов военной помощи

Фото: министр обороны Чехии Яна Чернохова (flickr.com/odscz)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Чехии в ближайшее время обратится к правительству с требованием предоставить больше средств на военную помощь Украине. Сумма должна составить около 600-700 миллионов чешских крон (до 30 млн долларов, - ред.).

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

"Очень важно, чтобы помощь была непрерывной. Чехия - одна из тех стран, которые оказывают помощь уже долгое время. К заседанию правительства я подготовила дополнительные военные материалы на сумму около 600-700 миллионов чешских крон", - заявила она.

С самого начала российского вторжения Чехия была одним из самых больших сторонников Украины. На сегодняшний день Чехия поставила Украине оружие, включая тяжелую технику, такую как танки и вертолеты, и военные материалы на сумму более 3,5 млрд чешских крон (около 140 млн евро, - ред.).

Чернохова напомнила, что Министерство обороны также сотрудничает с посольством Украины в Праге, закупая оружие и военную технику на деньги, перечисляемые на банковский счет посольства. До сих пор посольство получило таким образом около 1,2 млрд чешских крон (около 52 млн долларов, - ред.).

Напомним, ранее Чернохова заявила, что Чехия намерена поставить Украине советские танки, которые находятся в армии страны. В то же время власть ведет переговоры с Германией о предоставлении Чехии танков Leopard.

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ЧехияВоенная помощьВойна России против Украины