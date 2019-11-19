Чехия надеется на конкретные результаты нормандской встречи

Чехия надеется на конкретные результаты в восстановлении украинского суверенитета после встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия). Об этом сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком глава чешского правительства Андрей Бабиш.

По его словам, в Чехии не видят другого варианта, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем.

"Мы не видим другой возможности развития событий, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем. Мы ценим шаги Украины на пути к встрече в нормандском формате. Надеемся, что встреча завершится конкретными результатами. Чехия осуждает незаконную аннексию Крыма", - сказал Бабиш.

Гончарук отреагировал на слова чешского премьер-министра, поблагодарив за поддержку.

"Очень важно, чтобы демократические страны объединяли свои усилия для того, чтобы в мире царил мир, чтобы ни одна страна не позволяла себе с помощью военной или других гибридных форм агрессии посягать на территориальную целостность и суверенитет других стран. Для нас такое единение вокруг и такая четкая позиция Чехии как нашего партнера и союзника очень важна. Мы уверены в том, что агрессор всегда должен получать отпор и очень четкую, решительную позицию в виде санкций и других действий, которые стимулируют его удерживать", - сообщил украинский премьер.

Напомним, вчера Кремль подтвердил участие Владимира Путина в саммите в нормандском формате. Встреча должна состояться 9 декабря в Париже.

Ранее у Путина прокомментировали возможность личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что программа поездки находится на стадии проработки.