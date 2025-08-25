Чехія може обрати антиукраїнський уряд: що це означає для України і ЄС

Варто нагадати, що Бабіш має центристські погляди, але як популіст відзначається також антиукраїнською риторикою. Зокрема, у червні цього року він виступив проти підтримки українських біженців.

Згідно з опитуванням Ipsos, проведеним на межі липня та серпня, партія ANO Бабіша займає перше місце з 34,9% підтримки. Чинна урядова коаліція Spolu, до якої входять переважно центристські партії ODS, TOP 09 та KDU-ČSL має 21,9% підтримки виборців. При цьому до парламенту може пройти право радикальна партія SPD ("Свобода і пряма демократія") - 13%.

Ключове питання - з ким ANO формуватиме коаліцію, і тут ще більше поганих новин.

"І з тих, з ким Бабіш може блокуватися, очевидно, що першими найбільш прийнятними для нього виявляються SPD, тобто крайні праві. Очевидно, що такий сценарій був би найгірший для всіх", - сказав РБК-Україна Сергій Герасимчук.

SPD критично ставиться до Євросоюзу і до певної міри є українофобською, зазначив експерт. Її лідер - чеський бізнесмен японського походження Томіо Окамура - обіцяє повну перевірку всіх віз українців у Чехії у разі входження його політичної сили до складу коаліції. Також він пропонує залишити лише тих українців, які доведуть, що працюють на посадах, де не можна найняти чеського громадянина.

Водночас діючу коаліцію все ще не варто списувати з рахунків. На додачу до правлячих партій, є кілька нових політичних сил, які можуть зайти у парламент і приєднатися до коаліції – "Чеська піратська партія", а також рух "Stačilo!" (Досить!).

"Тоді ми будемо мати необхідну кількість голосів і з боку нинішніх провладних партій для того, щоб формувати таку коаліцію. Інша справа, що на відміну від коаліції Бабіша-Окамури, вона буде ще більш клаптиковою. Чим більша кількість політичних сил у коаліції, тим, очевидно, складніше сформувати спільні знаменники, за якими ці політичні сили могли б рухатись", - підкреслив Герасимчук.