Чехия изменяет правила размещения украинских беженцев

Новые поправки запрещают предоставлять временную защиту гражданам Европейского Союза. Эта норма касается украинских ромов, значительная часть которых имеют венгерское гражданство, прибывшие в Чехию из-за более высоких социальных выплат.

Также изменения увеличивают срок рассмотрения заявления о временной защите до 60 дней, но при этом сокращают время для уведомления беженцем об изменении места жительства с 15 до 3 дней.

Кроме того, предусматривается сокращение срока предоставления бесплатного медицинского страхования беженцам в возрасте от 18 до 65 лет до 180 дней.

Чехия также не будет выплачивать гуманитарную помощь в случаях, если у беженцев есть жилье, где им бесплатно предоставляется питание и другие удобства.