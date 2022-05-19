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Чехия изменяет правила размещения украинских беженцев

Фото: Чехия ужесточает правила размещения украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Чешское правительство ужесточит правила размещения беженцев из Украины. Вице-премьер и министр внутренних дел Вит Ракушан представил изменения в законе о проживании украинских беженцев на территории Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik.

Новые поправки запрещают предоставлять временную защиту гражданам Европейского Союза. Эта норма касается украинских ромов, значительная часть которых имеют венгерское гражданство, прибывшие в Чехию из-за более высоких социальных выплат.

Также изменения увеличивают срок рассмотрения заявления о временной защите до 60 дней, но при этом сокращают время для уведомления беженцем об изменении места жительства с 15 до 3 дней.

Кроме того, предусматривается сокращение срока предоставления бесплатного медицинского страхования беженцам в возрасте от 18 до 65 лет до 180 дней.

Чехия также не будет выплачивать гуманитарную помощь в случаях, если у беженцев есть жилье, где им бесплатно предоставляется питание и другие удобства.

Напомним, Чехия хочет продлить действие чрезвычайного положения из-за беженцев из Украины.

Мы также писали о том, что Чехия получит немецкие танки для помощи Украине.

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