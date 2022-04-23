Чехия хочет заменить РФ в Совете ООН по правам человека

Чехия хочет заменить исключенную РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН), и уже подала свою кандидатуру на рассмотрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Чехии в Twitter.
"Россия должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине. Поэтому ее членство в Совете ООН по правам человека было приостановлено. Чехия хочет заменить Россию в Совете, мы только что представили кандидатуру. Защита прав человека является приоритетом чешского правительства. Нашим обязательством", - говорится в публикации.
Чехия подала заявку в СПЧ ООН, чтобы заменить РФ после ее исключения (фото: twitter.com/mzvcr)
Совет ООН по правам человека - орган ООН, объединяющий 47 стран, который продвигает и защищает права человека во всем мире и рассматривает нарушения этих прав.
Остановку членства РФ в СПЧ ООН одобрила 7 апреля Генеральная Ассамблея после сообщений об убийствах мирных жителей в Украине российскими войсками.
Тогда на голосовании исключение России поддержали 93 страны, 24 выступили против и еще 58 воздержались.
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