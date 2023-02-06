UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чехія хоче розірвати з РФ договори про оренду посольства у Празі і не тільки

Фото: очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Чехії може скасувати старі ухвали щодо передачі земель у користування Росії. Мова йде і про приміщення посольства РФ у Празі, а також будівлі в містах Брно та Карлові Вари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільник МЗС Чехії Яна Ліпавського, яку приводить СТК.

Міністр повідомив, що мова йде про набір постанов 1970-х років. Тодішня Чехословацька соціалістична республіка ще надавала певні пільги РФ. Тепер Ліпавський хоче їх скасувати та планує із цією ініціативою звернутись до уряду країни.

"Це один з часткових результатів роботи над переглядом відносин з Російською Федерацією", - пояснив міністр.

Нещодавно чеський журналіст Давід Клімеш повідомив про внутрішній документ МЗС країни. У відомстві пояснили, що земля використовується РФ не за призначенням. Саме через це немає підстав продовжувати надавати її безоплатно та з певними привілеями відповідно до міжнародних конвенцій.

Журналіст зазначив, мова йде не лише про приміщення посольства РФ у Празі, а й будівлі в містах Брно, Карлові Вари, а також на різних курортах. Загалом це трохи більш як 92 тисячі квадратних метрів площі. У звіті МЗС Чехії встановили, що деякі з об'єктів нерухомості використовуються в комерційних цілях.

У травні минулого року Ліпавський створив робочу групу, яка вивчала права власності РФ на нерухомість, яку вона використовує в Чехії. Група зосередилася на уточненні об'єктів, що розглядаються, їх правового статусу і способу набуття російською стороною.

Новообраний президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні потрібно надати все необхідне озброєння, аби вона змогла витіснити армію росіян.

Нещодавно у Празі відбулось засідання щодо створення Спеціального трибуналу для Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧехіяСанкції проти РосіїВійна в Україні