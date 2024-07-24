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Чехія готує нову ініціативу щодо снарядів для України на 2025 рік

Фото: Чехія готує нову ініціативу для України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони Чехії готується запустити повторну ініціативу з постачання Україні артилерійських боєприпасів на наступний рік. Цього разу в ініціативі братимуть участь чеські виробники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови чеського Міноборони Яни Чернохової в інтерв’ю Deník N.

 

За даними видання, проєкт під робочою назвою "Ініціатива-2025" попередньо охопить п'ять збройових компаній Чехії, які вироблятимуть снаряди для України. Для цього будуть використані кошти європейських донорів.

За інформацією видання, у проєкті братимуть участь:

  • Czechoslovak Group,
  • STV Group,
  • Omnipol з Ompo Holding,
  • Colt CZ Group SE, власником якої є Česká zbrojovka,
  • збройова компанія DSS.

 

"Це природне продовження механізму, який уже працює. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", - пояснила Чернохова.

Агентство міждержавного оборонного співробітництва при Міноборони Чехії зараз збирає інформацію про те, що ці компанії можуть поставити в Україну наступного року.

Прага стане посередником між донорами - європейськими країнами та цими компаніями. Уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний розповів, що серед донорів мають бути переважно європейські держави, зокрема Данія, Нідерланди та Німеччина.

Він зауважив, що переговори про фінансову підтримку можуть початися вже наприкінці літа.

 

 

 

Чеська ініціатива з постачання снарядів Україні

Нагадаємо, що на початку року президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проект потребує фінансування.

До ініціативи приєдналися зокрема Португалія, Фінляндія, Німеччина та Литва. Загалом нинішня чеська ініціатива з постачання снарядів в Україну охоплює 15 країн. У її межах Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.

Зауважимо, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що Чехія до кінця 2024 року поставить Україні приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи.

Водночас глава МЗС Чехії Ян Липавський днями говорив, що Україна протягом липня та серпня отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи.

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