Чехія готує нову ініціативу щодо снарядів для України на 2025 рік

За даними видання, проєкт під робочою назвою "Ініціатива-2025" попередньо охопить п'ять збройових компаній Чехії, які вироблятимуть снаряди для України. Для цього будуть використані кошти європейських донорів.

За інформацією видання, у проєкті братимуть участь:

Czechoslovak Group,

STV Group,

Omnipol з Ompo Holding,

Colt CZ Group SE, власником якої є Česká zbrojovka,

збройова компанія DSS.

"Це природне продовження механізму, який уже працює. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", - пояснила Чернохова.

Агентство міждержавного оборонного співробітництва при Міноборони Чехії зараз збирає інформацію про те, що ці компанії можуть поставити в Україну наступного року.

Прага стане посередником між донорами - європейськими країнами та цими компаніями. Уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний розповів, що серед донорів мають бути переважно європейські держави, зокрема Данія, Нідерланди та Німеччина.

Він зауважив, що переговори про фінансову підтримку можуть початися вже наприкінці літа.