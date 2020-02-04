Чехия готова списать Украине часть "Ямбургского долга" и назвала условие

Чехия готова списать Украине часть так называемого "Ямбургского долга" в обмен на выделение нового здания для посольства в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чешского министра иностранных дел Томаш Петршичек на встрече с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

Сообщается, что одной из тем переговоров была историческая задолженность 1980-х годов Украины перед Чехией, так называемый "Ямбургский долг".

"Одна из возможностей - стереть часть долга в обмен на подходящее здание для посольства в Киеве. Нынешнее не работает", - заявил Петршичек.

Отметим, "Ямбургский долг" являются частью долгов СССР за участие Чехии в строительстве газопровода Ямбург-Западная граница (газопровод "Прогресс"), который проходит по территории Украины. Маршрут через Украину совпадает с потоком "Уренгой - Помары - Ужгород".

По оценкам чешской стороны, долг Украины составляет 200-220 млн долларов, по оценкам Украины - 79,8 млн долларов.

Напомним, еще в 2013 году Чехия заявляла о желании получить киевский "Замок барона" в счет погашения государственного долга СССР, зафиксированного в Ямбургском соглашении. Речь идет о столичном здании конца XIX века по адресу Ярославов Вал, 1.