Чехія готова списати Україні частину "Ямбурзького боргу" і назвала умову

Чехія готова списати Україні частину так званого "Ямбурзького боргу" в обмін на виділення нового приміщення для посольства в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чеського міністра закордонних справ Томаш Петршічек на зустрічі з українським колегою Вадимом Пристайком.

Повідомляється, що однією з тем переговорів була історична заборгованість 1980-х років України перед Чехією, так званий "Ямбурзький борг".

"Одна з можливостей - стерти частину боргу в обмін на відповідне приміщення для посольства в Києві. Нинішнє не працює", - заявив Петршичек.

Відзначимо, "Ямбурзький борг" є частиною боргів СРСР за участь Чехії в будівництві газопроводу Ямбург-Західний кордон (газопровід "Прогрес"), який проходить по території України. Маршрут через Україну збігається з потоком "Уренгой - Помари - Ужгород".

За оцінками чеської сторони, борг України становить 200-220 млн доларів, за оцінками України - 79,8 млн доларів.

Нагадаємо, ще у 2013 році Чехія заявляла про бажання отримати київський "Замок барона" в рахунок погашення державного боргу СРСР, зафіксованого в угоді Ямбурзькому. Йдеться про столичний будинок кінця XIX століття за адресою Ярославів Вал, 1.