Чехія готова повністю відмовитись від російської нафти

В даний час країна отримує половину своєї потреби в нафті з Росії, але планує припинити ці закупівлі через заборону ЄС на імпорт більшої частини російської нафти, запровадженої після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

"Якщо в першому кварталі ми зможемо підтвердити, що все готове, то буде поступове логістичне перемикання поставок. З другої половини року планується повний перехід на постачання неросійської нафти", - сказав Дундр, додавши, що липень - це місяць, коли, як очікується, імпорт російської нафти припиниться.

За словами Дундра, це буде після завершення компанією MERO проекту з модернізації пропускної спроможності Трансальпійського трубопроводу (TAL) з Італії до Німеччини вартістю 60 млн. доларів, який з'єднується з Чеською Республікою, що дозволить подвоїти пропускну спроможність із заходу до 8 мільйонів тонн на рік.

"Наприкінці цього року TAL зможе качати газ на максимальній потужності, яка нам необхідна для постачання до Чеської Республіки", - сказав Дундр.

У той час як Чеська Республіка розпочала процес диверсифікації в 1995 році, побудувавши трубопровід IKL, що з'єднує її з TAL на півдні Німеччини, один із двох її нафтопереробних заводів, що належать польській компанії PKN Orlen, продовжив переробку російської нафти.

Російська нафта

Залежність від російських потоків призвела до того, що Чехія, Угорщина, Словаччина, Німеччина та Польща були звільнені від санкцій ЄС на російську трубопровідну нафту. Німеччина та Польща з того часу припинили російський імпорт, хоча Словаччина та Угорщина говорили про збереження потоків.

За словами Дундра, альтернативними сортами сирої нафти, що відповідають властивостям російської нафти, будуть суміші сирої нафти з Латинської Америки, Саудівської Аравії та Північного моря.

За його словами, навіть після повної відмови від російських поставок трубопровід "Дружба", яким російська нафта транспортується на Захід, залишиться заповненим нафтою і готовим до використання як резервний варіант.

Він додав, що у майбутньому його потенційно можна буде використовувати для транспортування сирої нафти з України чи Казахстану, а також трубопроводом "Джанаф" з Хорватії.

За словами Дундра, трубопровід теоретично можна було б адаптувати для зворотних потоків із заходу на схід для постачання до Словаччини, хоча це поки що залишається гіпотетичним варіантом.