Чехия готова полностью отказаться от российской нефти

В настоящее время страна получает половину своей потребности в нефти из России, но планирует прекратить эти закупки из-за запрета ЕС на импорт большей части российской нефти, введенного после вторжения России на Украину в 2022 году

"Если в первом квартале мы сможем подтвердить, что все готово, то последует постепенное логистическое переключение поставок. Со второй половины года планируется полный переход на поставки нероссийской нефти", - сказал Дундр, добавив, что июль - это месяц, когда, как ожидается, импорт российской нефти прекратится.

По словам Дундра, это последует за завершением компанией MERO проекта по модернизации пропускной способности Трансальпийского трубопровода (TAL) из Италии в Германию стоимостью 60 млн долларов, который соединяется с Чешской Республикой, что позволит удвоить пропускную способность с запада до 8 миллионов тонн в год.

"В конце этого года TAL сможет качать газ на максимальной мощности, которая нам необходима для поставок в Чешскую Республику", - сказал Дундр.

В то время как Чешская Республика начала процесс диверсификации в 1995 году, построив трубопровод IKL, соединяющий ее с TAL на юге Германии, один из двух ее нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих польской компании PKN Orlen продолжил переработку российской нефти.

Российская нефть

Зависимость от российских потоков привела к тому, что Чехия, Венгрия, Словакия, Германия и Польша были освобождены от санкций ЕС на российскую трубопроводную нефть. Германия и Польша с тех пор прекратили российский импорт, хотя Словакия и Венгрия говорили о сохранении потоков.

По словам Дундра, альтернативными сортами сырой нефти, соответствующими свойствам российской нефти, будут смеси сырой нефти из Латинской Америки, Саудовской Аравии и Северного моря.

По его словам, даже после полного отказа от российских поставок трубопровод "Дружба", по которому российская нефть транспортируется на Запад, останется заполненным нефтью и готовым к использованию в качестве резервного варианта.

Он добавил, что в будущем его потенциально можно будет использовать для транспортировки сырой нефти из Украины или Казахстана, а также по трубопроводу "Джанаф" из Хорватии.

По словам Дундра, трубопровод теоретически можно было бы адаптировать для обратных потоков с запада на восток для поставок в Словакию, хотя это пока остается гипотетическим вариантом.