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Чехия готова отправить своих военных в Украину, но есть условие

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 14:30
Чехия готова отправить своих военных в Украину, но есть условие Фото: министр обороны Чехии Яна Чернохова (flickr.com/odscz)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что правительство готово рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину в связи с угрозой вторжения России. Однако для этого власти Украины должны направить соответствующий запрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nezávislý Deník.

При этом министр подчеркнула, что Украина является партнером Чехии и НАТО. Именно это является основанием для того, чтобы в случае соответствующего обращения ос стороны Украины, Чехия рассмотрела вопрос отправки своих военных.

"Украина является нашим партнером - партнером по НАТО и партнером Чехии. У нас с ними общая история, мы были вместе при советской власти. Они делают хорошую работу в рамках партнерства с НАТО. Украинцы заслуживают того, чтобы самим решать свою судьбу", - заявила она.

Напомним, Чехия планирует предоставить Украине артиллерийские снаряды.

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