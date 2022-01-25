Чехия готова отправить своих военных в Украину, но есть условие

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что правительство готово рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину в связи с угрозой вторжения России. Однако для этого власти Украины должны направить соответствующий запрос.

При этом министр подчеркнула, что Украина является партнером Чехии и НАТО. Именно это является основанием для того, чтобы в случае соответствующего обращения ос стороны Украины, Чехия рассмотрела вопрос отправки своих военных.

"Украина является нашим партнером - партнером по НАТО и партнером Чехии. У нас с ними общая история, мы были вместе при советской власти. Они делают хорошую работу в рамках партнерства с НАТО. Украинцы заслуживают того, чтобы самим решать свою судьбу", - заявила она.