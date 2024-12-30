Чехія готова допомогти Словаччині після припинення транзиту російського газу через Україну

Україна припинить транзит газу

Нагадаємо, Україна і Росія ще до початку повномасштабної війни підписали контракт, який передбачав транзит російського газу через українську територію. Дія контракту завершується вже завтра, 31 грудня.

На цьому тлі Словаччина спробувала переконати Україну продовжити контракт. Зокрема, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Після того, як Україна відмовилася продовжувати транзит російського газу, глава словацького уряду вдався до погроз. Зокрема, він допускав, що Словаччина припинить експорт електроенергії в Україну в умовах, коли українська енергосистема сильно пошкоджена через постійні російські атаки.

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