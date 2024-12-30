Чехія готова допомогти Словаччині після припинення транзиту російського газу через Україну

Чехія готова допомогти Словаччині забезпечити стабільні поставки газу. Таку допомогу Прага може надати після того, як Україна припинить транзит російського газу.

Про це заявив міністр промисловості Чехії Лукаш Влчек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами міністра, альтернативні поставки в регіон стануть доступнішими після того, як Німеччина погодилася скасувати тариф на транзит газу для сусідніх країн.

Влчек надіслав своєму словацькому колезі листа, в якому він наголосив на готовності Чехії надати додаткові потужності для транзиту і зберігання газу як у цьому опалювальному сезоні, так і на довгостроковій основі.

Україна припинить транзит газу

Нагадаємо, Україна і Росія ще до початку повномасштабної війни підписали контракт, який передбачав транзит російського газу через українську територію. Дія контракту завершується вже завтра, 31 грудня.

На цьому тлі Словаччина спробувала переконати Україну продовжити контракт. Зокрема, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Після того, як Україна відмовилася продовжувати транзит російського газу, глава словацького уряду вдався до погроз. Зокрема, він допускав, що Словаччина припинить експорт електроенергії в Україну в умовах, коли українська енергосистема сильно пошкоджена через постійні російські атаки.

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