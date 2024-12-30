Чехия готова помочь Словакии после прекращения транзита российского газа через Украину

Чехия готова помочь Словакии обеспечить стабильные поставки газа. Такую помощь Прага может предоставить после того, как Украина прекратит транзит российского газа.

Об этом заявил министр промышленности Чехии Лукаш Влчек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам министра, альтернативные поставки в регион станут более доступными после того, как Германия согласилась отменить тариф на транзит газа для соседних стран.

Влчек направил своему словацкому коллеге письмо, в котором он подчеркнул готовность Чехии предоставить дополнительные мощности для транзита и хранения газа как в этом отопительном сезоне, так и на долгосрочной основе.

Украина прекратит транзит газа

Напомним, Украина и Россия еще до начала полномасштабной войны подписали контракт, который предусматривал транзит российского газа через украинскую территорию. Действие контракта завершается уже завтра, 31 декабря.

На этом фоне Словакия попыталась убедить Украину продлить контракт. В частности, премьер Словакии Роберт Фицо встречался с президентом Владимиром Зеленским.

После того, как Украина отказалась продлевать транзит российского газа, глава словацкого правительства прибегнул к угрозам. В частности, он допускал, что Словакия прекратит экспорт электроэнергии в Украину в условиях, когда украинская энергосистема сильно повреждена из-за постоянных российских атак.

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