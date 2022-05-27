Чехия и Британия ответили на слухи об отказе НАТО давать Украине тяжелое оружие
В Минобороны Чехии и Британии опровергают информацию о том, что некоторые страны НАТО договорились не предоставлять Украине тяжелое оружие. Главы ведомств убеждают, ооружение украинцам предоставят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.
В Праге на пресс-конференции с министром обороны Словакии Ярославом Надем прозвучал вопрос о якобы договоренностях некоторых стран НАТО не поставлять украинцам тяжелое оружие. На него ответила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
"Нет такой договоренности. По крайней мере, я о ней ничего не знаю. А если бы эта идея пришла кому - то в голову, мы бы ее не поддержали", - отметила Чернохова на соответствующий вопрос журналиста.
Там же, в Праге, глава британской дипломатии Лиз Трасс вместе с коллегой из Чехии Яном Липавским также опровергли подобные сообщения.
"Однозначно, это не базируется на реальности. Поддержка Украины поступает от отдельных государств, у НАТО как таковой большой программы поддержки нет. Чешская Республика гордится тем, что поддерживает Украину в военном отношении, помогает Украине противостоять российской агрессии и участвует во всех соответствующих проєктах, насколько позволяют наши возможности или по необходимости", - сказал Липавський.
Трасс заверила, что страны НАТО будут продолжать поставлять тяжелое вооружение Украине. Она подчеркнула, что сейчас важно создать план восстановления для Украины.
Напомним, Вооруженным силам Украины помогает выбывать российских оккупантов с украинской земли Западное вооружение и техника. Однако сейчас украинские военные очень нуждаются в оружии дальнего действия.
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