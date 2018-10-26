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У Чехії заявили, що країни ЄС мають вигнати понад 618 тис. нелегальних мігрантів

Новини » Політика    26.10.2018 - 14:44
Фото: Андрій Бабіш (twitter.com/domaci.ihned.cz)
Фото: Андрій Бабіш (twitter.com/domaci.ihned.cz)

За словами Бабіша, "мігранти мають свої цінності, але ми хочемо зберегти наші"

Країни Європейського союзу (ЄС) повинні вигнати понад 618 тисяч мігрантів, які, за твердженням Єврокомісії, "незаконно" присутні в Європі, та зосередитися на фінансовій допомозі народам Африки, Близького і Середнього Сходу у їхніх країнах. Про це заявив чеський прем'єр Андрій Бабіш у інтерв'ю The Guardian, передає РБК-Україна.

"Вони повинні йти додому", - сказав він і зазначив, що "вони мають свою культуру".

"У нас є наша культура. Вони мають свої цінності, але ми хочемо зберегти наші цінності", - додав очільник уряду Чехії.

Раніше Бабіш заявляв, що Чехія не буде приймати біженців із Африки. 

За словами прем'єра, "сприяти вирішенню проблем, пов'язаних з нелегальною міграцією, слід за допомогою фінансової підтримки таких держав, як Італія, як і країн Північної Африки і тих африканських держав, з яких мігрують біженці".

Також повідомлялося, що країни "Вишеградської четвірки" - Угорщина, Чехія, Польща і Словаччина - оголосили бойкот міні-саміту Євросоюзу, під час якого було заплановано обговорення міграційної політики блоку.

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