В Чехии заявили, что президент не считает Крым частью России

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек опроверг информацию прокремлевской крымскотатарской организации о якобы признании Милошем Земаном Крыма российским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Прага"

Как отметил пресс-секретарь Земана, позиция чешского президента остается неизменной: "Аннексия Крыма была и является незаконной".

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек отметил, что не стал бы приглашать таких людей на мероприятия, организованные Министерством иностранных дел.

"Однако администрация президента, как правило, не согласуется с нашим ведомством приглашение", - отметил министр.

Напомним, президент Чехии Милош Земан во время торжественного приема в Пражском граде заявил о том, что Крым является частью Российской Федерации. Во время приема Земан пообщался с представителями крымскотатарской маргинальной организации "Къырым бирлиги", которая лояльна к Кремлю.

Позже прокомментировало ситуацию посольство Украины в Чехии. Дипломаты назвали приглашение пророссийской организации на официальные мероприятия провокацией. Также в посольстве подчеркнули, что заигрывание с оккупантами выглядят особенно циничными "в то время, когда в оккупированном Крыму продолжает оставаться запрещенным настоящий представительский орган крымских татар".