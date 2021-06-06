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В Чехии задержали четырех украинцев: поставляли дешевую рабочую силу

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Чехия, Воскресенье 06 июня 2021 13:25
В Чехии задержали четырех украинцев: поставляли дешевую рабочую силу Фото: украинцев задержали в Чехии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

В Чехии задержали четырех украинцев, жителей Закарпатской области. Их обвиняют в том, что они поставляли в страну нелегально дешевую рабочую силу из Украины.

Об этом сообщает Idnes.cz.

Сообщается, что спецоперация под кодовым названием "Кличко" стала одной из крупнейших полицейских операций в Чехии за последние годы. В ней приняли участие почти сто полицейских и более пятидесяти сотрудников таможни.

"Мы задержали главного члена банды, называющего себя начальником, члена его семьи и еще двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику", - сказал следователь Ондржей Старый.

Банда состояла из группы богатых украинцев из Закарпатской области. Они искали работу для украинцев по всех Чехии. Наемники не имели разрешения на работу и ездили в Чехию по туристическим визам. В страну они заезжали из Венгрии, Словакии, Польши.

Украинцы выполняли грязную работу на фермах и получали небольшие суммы денег. Сообщается, что этого заработка наемникам хватало на содержания семей в Украине, поэтому они остались довольны.

"Боссы снимали остаток денег в меньших количествах из нескольких банкоматов и через созданные компании, зарегистрированные в Праге, распределяли их по фиктивным счетам, всегда на сумму до 10 000. Ущерб, нанесенный с января 2018 года по апрель 2020 года, составил почти 41 миллион крон", - говорится в сообщении.

Возраст задержанных от 34 до 43 лет. Украинцев обвинили в уклонении от налогов. Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Сумской области пограничники задержали россиянина. Он притворился украинцем и пытался незаконно перейти границу.

Ранее сообщалось, что в Латвии задержали 8 украинцев. Они пытались попасть в страну с поддельными тестами на коронавирус.

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