В Чехии задержали четырех украинцев: поставляли дешевую рабочую силу

В Чехии задержали четырех украинцев, жителей Закарпатской области. Их обвиняют в том, что они поставляли в страну нелегально дешевую рабочую силу из Украины.

Сообщается, что спецоперация под кодовым названием "Кличко" стала одной из крупнейших полицейских операций в Чехии за последние годы. В ней приняли участие почти сто полицейских и более пятидесяти сотрудников таможни.

"Мы задержали главного члена банды, называющего себя начальником, члена его семьи и еще двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику", - сказал следователь Ондржей Старый.

Банда состояла из группы богатых украинцев из Закарпатской области. Они искали работу для украинцев по всех Чехии. Наемники не имели разрешения на работу и ездили в Чехию по туристическим визам. В страну они заезжали из Венгрии, Словакии, Польши.

Украинцы выполняли грязную работу на фермах и п олучали небольшие суммы денег. Сообщается, что этого заработка наемникам хватало на содержания семей в Украине, поэтому они остались довольны.

"Боссы снимали остаток денег в меньших количествах из нескольких банкоматов и через созданные компании, зарегистрированные в Праге, распределяли их по фиктивным счетам, всегда на сумму до 10 000. Ущерб, нанесенный с января 2018 года по апрель 2020 года, составил почти 41 миллион крон", - говорится в сообщении.