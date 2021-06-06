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У Чехії затримали чотирьох українців: постачали дешеву робочу силу

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Чехія, Неділя 06 червня 2021 13:25
У Чехії затримали чотирьох українців: постачали дешеву робочу силу Фото: українців затримали в Чехії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

У Чехії затримавши чотирьох українців, жителів Закарпатської області. Їх звинувачують у тому, що вони постачали в країну нелегально дешеву робочу силу з України.

Про це повідомляти Idnes.cz.

Повідомляється, що спецоперація під кодовою назвою "Кличко" стала однією з найбільших поліцейських операцій в Чехії за останні роки. У ній взяли участь майже сто поліцейських і більше п'ятдесяти співробітників митниці.

"Ми затримали головного члена банди, який називає себе начальником, члена його сім'ї і ще двох осіб, які перевозили робітників в Чеську Республіку", - сказав слідчий Ондржей Старий.

Банда складалася з групи багатих українців із Закарпатської області. Вони шукали роботу для українців по всіх Чехії. Найманці не мали дозволу на роботу і їздили до Чехії за туристичними візами. В країну вони заїжджали з Угорщини, Словаччини, Польщі.

Українці виконували брудну роботу на фермах і отримувати невеликі суми грошей. Повідомляється, що цього заробітку найманцям вистачало на утримання сімей в Україні, тому вони залишилися задоволені.

"Боси знімали залишок грошей в менших кількостях з декількох банкоматів і через створені компанії, зареєстровані в Празі, розподіляли їх по фіктивних рахунках, завжди на суму до 10 000. Збиток, нанесений з січня 2018 року по квітень 2020 року, склав майже 41 мільйон крон", - йдеться в повідомленні.

Вік затриманих від 34 до 43 років. Українців звинуватили в ухиленні від податків. Їм загрожує від п'яти до десяти років в'язниці.

Нагадаємо, у Сумській області прикордонники затримали росіянина. Він прикинувся українцем і намагався незаконно перейти кордон.

Раніше повідомлялося, що у Латвії затримали 8 українців. Вони намагалися потрапити в країну з підробленими тестами на коронавірус.

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