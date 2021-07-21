В Чехии вводят в конституцию право граждан на защиту с оружием

Раздел основных прав и свобод теперь будет содержать положение о том, что "право защищать свою жизнь или жизнь другого человека, даже с помощью оружия, гарантируется на условиях, установленных законом".

Мартин Червичек от имени инициаторов поправки заявил, что разоружение населения не обеспечит большей безопасности, поскольку преступники все равно будут незаконно получать оружие.

Поправка вступит в силу с первого числа второго календарного месяца, следующего за днем ​​его опубликования в Сборнике законов, то есть не ранее 1 августа и не позднее 1 сентября.

Поправка базируется на петиции, которую подписали 102 тысячи человек, среди которых много конституционных чиновников.