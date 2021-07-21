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У Чехії вводять в конституцію право громадян на захист зі зброєю

Автор: Анастасія Рокитна

У конституції Чехії закріплять право громадян на захист свого життя і життя інших за допомогою зброї. Це підтримав Сенат Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ceske Noviny.

Розділ основних прав і свобод тепер буде містити положення про те, що "право захищати своє життя або життя іншої людини, навіть за допомогою зброї, гарантується на умовах, встановлених законом".

Мартін Червічек від імені ініціаторів поправки заявив, що роззброєння населення не забезпечить більшої безпеки, оскільки злочинці все одно будуть незаконно отримувати зброю.

Поправка набуде чинності з першого числа другого календарного місяця, що настає за днем ​​його опублікування в Збірнику законів, тобто не раніше 1 серпня і не пізніше 1 вересня.

Поправка базується на петиції, яку підписали 102 тисячі осіб, серед яких багато конституційних чиновників.

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Чехиязброя