В Чехии умер глава верхней палаты парламента

В понедельник, 20 января, в возрасте 72 лет умер глава верхней палаты (Сената) парламента Чехии Ярослав Кубера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, на выходных Кубера выступил с речью на съезде своей партии, и у него не было серьезных заболеваний.

Глава Сената является вторым государственным должностным лицом в Чехии после президента. Эту должность временно займет заместитель главы Иржи Ружичка.

Ярослав Кубера раньше был мэром курортного города Теплице, известен своими правыми взглядами, в частности, оппозицией политике борьбы с изменениями климата.

Напомним, Ярослав Кубера представлял Чешскую Республику на инаугурации президента Украины Владимир Зеленского в 2019 году.

Кроме того, в июле Сенат Чехии обвинил президента Земана в нарушении Конституции. Сенат проголосовал за то, чтобы подать обвинения в Конституционный суд.