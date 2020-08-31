В Чехии стартуют международные учения НАТО

Сегодня, 31 августа, в Чехии начнутся военно-воздушные учения НАТО под названием Ample Strike 2020. В них примут участие около 700 военнослужащих из семи государств.

Об этом сообщает Сеѕке Noviny.

Таким образом, в учениях примут участие военнослужащие из Чехии, Словакии, США, Германии, Венгрии, Литвы и Эстонии. Они продлятся до 19 сентября и станут одними из крупнейших в этом году в Чехии.

Целью учений является отработка взаимодействия наземных корректировщиков наведения на цели с экипажами боевых самолетов и вертолетов, а также с командирами других задействованных в маневрах подразделений.

Также известно, что авиабазы страны примут стратегический бомбардировщик В-52 и беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США, самолеты Eurofighter, Tornado, Learjet и PC-9B ВВС Германии, сверхзвуковые истребители Jas-39 Gripen, легкие штурмовики L-159 Alca, а также вертолеты Ми-24 и Ми-171Ш ВВС Чехии.

Напомним, ранее в Черном море прошли международные военные учения Sea Breeze-2020 с участием 10 стран и 2413 военных.