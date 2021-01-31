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В Чехии собираются производить вакцину Novavax от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

В Чехии в этом году начнут производство вакцины от коронавируса Novavax. Старт ее производства в стране запланирован на апрель.

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Об этом сообщает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Американская компания планирует в этом году выпустить около миллиарда доз вакцины и существенная часть из них будет выпущена на заводе возле чешской столицы Праги.

Ранее Novavax заявил, что эффективность вакцины, созданной компанией, составила 89,3%. Препарат прошел три фазы клинических испытаний.

Сейчас в мире производят вакцинацию, преимущественно препаратом Pfizer. Также активно используются Moderna AstraZeneca. Ряд стран колят пациентам российскую вакцину Спутник V, а также китайскую Sinopharm.

Также известно, что разработчик вакцины от коронавируса AstraZeneca поставит в Евросоюз еще 9 миллионов доз препарата. В первой партии всего будет 40 миллионов доз.

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