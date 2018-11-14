У Чехії розглядають добровільну відставку Бабиша через "кримський скандал" з сином

Фото: Андрій Бабиш (flickr.com)

Соціал-демократи розглядають варіант словацької моделі, коли прем'єр добровільно піде у відставку

Чеські соціал-демократи, які входять в урядову коаліцію з партією ANO прем'єра Андрія Бабиша, розглядають варіант заміни глави уряду на тлі скандалу з нібито викраденням сина прем'єра і його вивезенням в Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.

Згідно з інформацією видання, у середу соціал-демократи проведуть зустріч з партією ANO і прем'єр-міністром, щоб почути від нього роз'яснення щодо цих звинувачень.

Так, соціал-демократи розглядають варіант словацької моделі, коли прем'єр добровільно піде у відставку, а його замінить інший представник ANO. Таким чином після відходу Бабиша його наступник з ANO сформує новий кабінет на тих же підставах, що і сьогодні.

Зазначимо, Бабиш-молодший називав своє перебування в Україні "викраденням" в електронному листі, направленому в 2017 році чеської поліції. Поліція підтвердила у вівторок, що вона розслідує інформацію ЗМІ і оцінює її правдивість.

Раніше РБК-Україна писало, що чеська Соціал-демократична партія не виключає свого виходу з урядової коаліції після того як стало відомо про те, що сина прем'єра Андрія Бабиша в 2017 році проти його волі відправили в окупований Крим і утримували там, щоб "заховати" на тлі гучного розслідування можливих корупційних діянь його батька.