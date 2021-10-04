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В Чехии проведут расследование против премьера после публикации "досье Пандоры"

Автор: Валерия Полищук

Национальный центр борьбы с организованной преступностью, входящий в структуру полиции Чехии, начал расследование против премьер-министра страны Андрея Бабиша. Поскольку в связи с утечкой данных Pandora papers было выявлено, что премьер приобрел через оффшорную компанию замок во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Чехии.

"Национальный штаб по борьбе с организованной преступностью примет меры по данному вопросу не только в отношении премьер-министра Чешской Республики, но и в отношении всех граждан Чешской Республики, которые фигурируют в этом "деле". Однако на данный момент мы не будем предоставлять более подробную информацию", - заявили в полиции.

В "Досье Пандоры" опубликованы данные на 300 чешских граждан.

Напомним, согласно "досье Пандоры" Бабиш купил через офшорную компанию на юге Франции замок за более чем 20 млн долларов.

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