В Чехии проведут расследование против премьера после публикации "досье Пандоры"

Национальный центр борьбы с организованной преступностью, входящий в структуру полиции Чехии, начал расследование против премьер-министра страны Андрея Бабиша. Поскольку в связи с утечкой данных Pandora papers было выявлено, что премьер приобрел через оффшорную компанию замок во Франции.

"Национальный штаб по борьбе с организованной преступностью примет меры по данному вопросу не только в отношении премьер-министра Чешской Республики, но и в отношении всех граждан Чешской Республики, которые фигурируют в этом "деле". Однако на данный момент мы не будем предоставлять более подробную информацию", - заявили в полиции.

В "Досье Пандоры" опубликованы данные на 300 чешских граждан.