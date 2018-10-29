В Чехии прошел крупнейший военный парад со времен холодной войны

Фото: парад в Праге (Reuters)

Почетным гостем военного парада в Праге был министр обороны США Джеймс Мэттис

В столице Чехии Праге в воскресенье, 28 октября, прошел военный парад в честь 100-летия образования независимой Чехословакии, который является крупнейшим со времен холодной войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Почетным гостем военного парада в Праге был министр обороны США Джеймс Мэттис.

Открывая парад, президент страны Милош Земан заявил, что чешская армия участвует в важнейших международных операциях против терроризма, а Чехия выполняет свои обязательства в качестве члена НАТО в борьбе против "крупнейшего врага человечества".

В свою очередь Мэттис выразил соболезнования семьям четырех чешских военнослужащих, погибших в этом году в Афганистане.

В параде приняли участие около 2 тысяч военнослужащих, в том числе из других стран НАТО, в частности, Словакии, Великобритании и Франции и 236 единиц военной техники.

Отмечается, что авиационную часть парада значительно сократили в связи с плохой видимостью из-за тумана и дождя.

Напомним, 17 октября пятеро чешских военных получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Парван.