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У Чехії відбувся найбільший військовий парад з часів холодної війни

Новини » Політика    29.10.2018 - 01:30
Фото: парад у Празі (Reuters)
Фото: парад у Празі (Reuters)

Почесним гостем військового параду в Празі був міністр оборони США Джеймс Меттіс

У столиці Чехії Празі у неділю, 28 жовтня, пройшов військовий парад на честь 100-річчя утворення незалежної Чехословаччини, який є найбільшим із часів холодної війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Почесним гостем військового параду в Празі був міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Відкриваючи парад, президент країни Мілош Земан заявив, що чеська армія бере участь у найважливіших міжнародних операціях проти тероризму, а Чехія виконує свої зобов'язання як член НАТО у боротьбі проти "найбільшого ворога людства".

У свою чергу Меттіс висловив співчуття сім'ям чотирьох чеських військовослужбовців, які загинули цього року в Афганістані.

У параді взяли участь близько 2 тисяч військовослужбовців, у тому числі з інших країн НАТО, зокрема, Словаччини, Великої Британії і Франції та 236 одиниць військової техніки.

Наголошується, що авіаційну частину параду значно скоротили у зв'язку з поганою видимістю через туман і дощ.

Нагадаємо, 17 жовтня п'ятеро чеських військових отримали поранення в результаті вибуху в афганській провінції Парван.

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