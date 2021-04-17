ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Чехии отменили визит вице-премьера в Россию для обсуждения "Спутника V"

Новина українською → Прага, Суббота 17 апреля 2021 02:19
В Чехии отменили визит вице-премьера в Россию для обсуждения "Спутника V" Фото: Ян Гамачек (facebook.com/Jan Hamacek)
Автор: Артур Родивилов

Вице-премьер Ян Гамачек, исполняющий обязанности министра иностранных дел, отменил официальный визит в РФ. В Москве должны были пройти переговоры о возможных поставках в страну вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Об этом заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, пишет Seznam.

Визит выпал на период значительного обострения отношений между Россией и США.

Андрей Бабиш еще накануне в различных комментариях говорил, что считает поездку "не идеальной". Он говорил также, что Чехия уже получила предложение о вакцине и может почти сразу получить около 300 тысяч доз "Спутника", но ждет решения регулятора ЕС.

Бабиш отметил, что, по словам Гамачека, единственная цель поездки - договориться о большей партии.

Он также сказал, что не понимает, почему Ян Гамачек взялся за вопрос вакцины, если это сфера ответственности Министерства здравоохранения.

Напомним, две из четырех партий правящей коалиции Словакии потребовали отставки премьер-министра Игоря Матовича после его решения закупить российскую вакцину.

Ранее глава правительства договорился о поставках российской вакцины в обход партнеров по коалиции. Ранее с должности ушел министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. По его словам, две партии сделали его отставку условием того, чтобы они остались в коалиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Чехия Коронавирус
NEWS
Признаков подготовки к наступлению России нет, она сейчас демонстрирует силу, - штаб ООС
Признаков подготовки к наступлению России нет, она сейчас демонстрирует силу, - штаб ООС
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса