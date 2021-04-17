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У Чехії скасували візит віце-прем'єра в Росію для обговорення "Супутника V"

Новость на русском → Прага, Субота 17 квітня 2021 02:19
У Чехії скасували візит віце-прем'єра в Росію для обговорення "Супутника V" Фото: Ян Гамачек (facebook.com/Jan Hamacek)
Автор: Артур Родивилов

Віце-прем'єр Ян Гамачек, виконувач обов'язків міністра закордонних справ, скасував офіційний візит до РФ. У Москві мали відбутися переговори про можливі постачання в країну вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Про це заявив прем'єр Чехії Андрій Бабиш, пише Seznam.

Візит випав на період значного загострення відносин між Росією і США.

Андрій Бабиш ще напередодні в різних коментарях говорив, що вважає поїздку "не ідеальною". Він говорив також, що Чехія вже отримала пропозицію про вакцину і може майже відразу отримати близько 300 тисяч доз "Супутника", але чекає рішення регулятора ЄС.

Бабиш зазначив, що, за словами Гамачека, єдина мета поїздки - домовитися про більшу партії.

Він також сказав, що не розуміє, чому Ян Гамачек взявся за питання вакцини, якщо це сфера відповідальності Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, дві з чотирьох партій керівної коаліції Словаччини зажадали відставки прем'єр-міністра Ігоря Матовича після його рішення закупити російську вакцину.

Раніше глава уряду домовився про постачання російської вакцини в обхід партнерів по коаліції. Раніше з посади пішов міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі. За його словами, дві партії зробили його відставку умовою того, щоб вони залишилися в коаліції.

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