У Чехії скасували візит віце-прем'єра в Росію для обговорення "Супутника V"

Віце-прем'єр Ян Гамачек, виконувач обов'язків міністра закордонних справ, скасував офіційний візит до РФ. У Москві мали відбутися переговори про можливі постачання в країну вакцини від COVID-19 "Супутник V" .

Візит випав на період значного загострення відносин між Росією і США.

Андрій Бабиш ще напередодні в різних коментарях говорив, що вважає поїздку "не ідеальною". Він говорив також, що Чехія вже отримала пропозицію про вакцину і може майже відразу отримати близько 300 тисяч доз "Супутника", але чекає рішення регулятора ЄС.

Бабиш зазначив, що, за словами Гамачека, єдина мета поїздки - домовитися про більшу партії.

Він також сказав, що не розуміє, чому Ян Гамачек взявся за питання вакцини, якщо це сфера відповідальності Міністерства охорони здоров'я.