У Чехії скасували візит віце-прем'єра в Росію для обговорення "Супутника V"
Віце-прем'єр Ян Гамачек, виконувач обов'язків міністра закордонних справ, скасував офіційний візит до РФ. У Москві мали відбутися переговори про можливі постачання в країну вакцини від COVID-19 "Супутник V".
Візит випав на період значного загострення відносин між Росією і США.
Андрій Бабиш ще напередодні в різних коментарях говорив, що вважає поїздку "не ідеальною". Він говорив також, що Чехія вже отримала пропозицію про вакцину і може майже відразу отримати близько 300 тисяч доз "Супутника", але чекає рішення регулятора ЄС.
Бабиш зазначив, що, за словами Гамачека, єдина мета поїздки - домовитися про більшу партії.
Він також сказав, що не розуміє, чому Ян Гамачек взявся за питання вакцини, якщо це сфера відповідальності Міністерства охорони здоров'я.
Нагадаємо, дві з чотирьох партій керівної коаліції Словаччини зажадали відставки прем'єр-міністра Ігоря Матовича після його рішення закупити російську вакцину.
Раніше глава уряду домовився про постачання російської вакцини в обхід партнерів по коаліції. Раніше з посади пішов міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі. За його словами, дві партії зробили його відставку умовою того, щоб вони залишилися в коаліції.