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В Чехии открылись сотни баров и ресторанов в знак протеста против локдауна

Автор: Инна Собора

В Чехии прошли акции протеста против введенного правительством локдауна из-за пандемии COVID-19. На их фоне 23 января открылись сотни баров и ресторанов.

Об этом пишет DW.

Участники акций считают локдаун "ложным путем". Министров призывают уйти в отставку.

В то же время в пресс-службе Пражской мэрии рассказали, что за нарушение правил открытым ресторанам грозит максимальный штраф в размере 20 тысяч крон (около 932 долларов).

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В Чехии еще с октября прошлого года закрыты все рестораны, пабы и бары, а также кинотеатры, театры, зоопарки, тренажерные залы и большинство магазинов. Власти разрешили им открыться только на время Рождественских праздников.

Чехия, чье население составляет около 10,7 миллиона человек, относится к числу тех стран-членов ЕС, которые больше всего пострадали от нынешней пандемии. На данный момент в стране зафиксировано около 930 тысяч случаев заражения коронавирусом, а также почти 15,3 тысячи пов'язаних с коронавирусом смертей. Ежедневно в Чехии фиксируют около восьми тысяч новых случаев заболевания.

Напомним, правительство Чехии приняло решение об усилении карантина в стране с 27 декабря. В частности, закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Ранее в Праге тысячи людей вышли на улицы в воскресенье, 10 января, чтобы выразить протест против ужесточения правительством карантинных ограничений.

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Новости Украины ЛокдаунЧехия