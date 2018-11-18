ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Чехії близько тисячі активістів вимагають відставки прем'єр-міністра

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 07:13
У Чехії близько тисячі активістів вимагають відставки прем'єр-міністра
Фото: Андрій Бабіш (flickr.com)

Прем'єр-міністр Бабіш підозрюється у фінансових махінаціях

У Чехії близько тисячі активістів вийшли на акцію із закликом до прем'єр-міністра Андрія Бабіша піти у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Протестувальники пройшли маршем через центр Праги в головній площі чеської столиці - Староміської. Акцію супроводжували публічні промови про демократичні цінності, різні плакати і гучні заклики "Бабиша геть!", "Ми хочемо порядну владу!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в Чехії відбувся політичний скандал після інтерв'ю сина прем'єра Андрія Бабіша – молодшого. За словами самого Бабіша-молодшого, в минулому році його насильно вивезли в Крим, щоб не дати можливості свідчити проти батька в можливих махінаціях з коштами Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронні органи Чехії відкрили кримінальну справу проти Андрія Бабіша-молодшого, сина прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша, за незаконний перетин кордону України.

В даний момент часу Бабіш-молодший проживає у Швейцарії та правоохоронні органи Чехії на даний момент не можуть з ним зв'язатися. Але прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, сказав що він поспілкувався з сином і допускає з ним можливу зустріч.

Активісти влаштували мітинг під будинком Авакова і вимагають його відставки В Болгарії віце-прем’єр подав у відставку після тривалих протестів
Новини України Прем'єр-міністрЧехияпротестотставка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся