У Чехії близько тисячі активістів вимагають відставки прем'єр-міністра

Фото: Андрій Бабіш (flickr.com)

Прем'єр-міністр Бабіш підозрюється у фінансових махінаціях

У Чехії близько тисячі активістів вийшли на акцію із закликом до прем'єр-міністра Андрія Бабіша піти у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Протестувальники пройшли маршем через центр Праги в головній площі чеської столиці - Староміської. Акцію супроводжували публічні промови про демократичні цінності, різні плакати і гучні заклики "Бабиша геть!", "Ми хочемо порядну владу!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в Чехії відбувся політичний скандал після інтерв'ю сина прем'єра Андрія Бабіша – молодшого. За словами самого Бабіша-молодшого, в минулому році його насильно вивезли в Крим, щоб не дати можливості свідчити проти батька в можливих махінаціях з коштами Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронні органи Чехії відкрили кримінальну справу проти Андрія Бабіша-молодшого, сина прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша, за незаконний перетин кордону України.

В даний момент часу Бабіш-молодший проживає у Швейцарії та правоохоронні органи Чехії на даний момент не можуть з ним зв'язатися. Але прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, сказав що він поспілкувався з сином і допускає з ним можливу зустріч.