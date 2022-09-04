В Чехии при обрушении карусели пострадали 17 человек

Авария произошла около 15:15 в центре города. Это была более экстремальная версия цепной карусели. Конструкция с сиденьями возвышалась над центральной колонной на высоту около 15 метров.

По мере спуска вращение должно было закончиться, однако из-за технической неисправности этого не произошло.

Полиция сообщила, что люди получили травмы, когда аттракцион упал на землю, но продолжал вращаться. "Они получили травмы из-за того, что врезались в перила. Мы расследуем, что именно произошло", - сказал представитель Моравско-Силезской полиции.

Представитель экстренных служб добавил, что на место прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Большинство пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести. Травмы двух человек тяжелые, но их жизни ничего не угрожает.

Ранее в Таиланде из-за обрушения карусели пострадали 15 человек.

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