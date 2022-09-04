У Чехії при обваленні каруселі постраждали 17 осіб

Аварія сталася близько 15:15 в центрі міста. Це була більш екстремальна версія ланцюгової каруселі. Конструкція з сидіннями височіла над центральною колоною на висоту близько 15 метрів.

У міру спуску обертання повинно було закінчитися, однак через технічну несправність цього не сталося.

Поліція повідомила, що люди отримали травми, коли атракціон впав на землю, але продовжував обертатися. "Вони отримали травми через те, що врізалися в бильця. Ми розслідуємо, що саме сталося", - сказав представник Моравсько-Сілезької поліції.

Представник екстрених служб додав, що на місце прибули п'ять бригад швидкої медичної допомоги. Більшість постраждалих отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості. Травми двох людей важкі, але їх життю нічого не загрожує.

Раніше в Таїланді через обвалення каруселі постраждали 15 осіб.

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