В Чехии могут выслать "незаявленных агентов спецслужб России", - премьер

Глава чешского правительства будет советоваться с руководителем МИД Чехии

Если Чехия примет решение о выдворении нескольких сотрудников российского посольства, то высланы из страны могут быть не дипломаты, а так называемые незаявленные агенты спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает Radio.cz

Так, возможное выдворение российских дипломатов связано с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля.

Глава чешского правительства будет советоваться с руководителем МИД Чехии и другими министрами по этому вопросу.

Премьер также напомнил, что российская сторона является скандальной, обозначив Чехию, как одну из возможных стран происхождения примененного для отравления яда.

Напомним, 20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика.