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В Чехии могут выслать "незаявленных агентов спецслужб России", - премьер

НовостиПолитика    26.03.2018 - 15:41
Фото: Андрей Бабиш (youtube.comXTV s.r.o.)
Фото: Андрей Бабиш (youtube.comXTV s.r.o.)

Глава чешского правительства будет советоваться с руководителем МИД Чехии

Если Чехия примет решение о выдворении нескольких сотрудников российского посольства, то высланы из страны могут быть не дипломаты, а так называемые незаявленные агенты спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает Radio.cz

Так, возможное выдворение российских дипломатов связано с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля.

Глава чешского правительства будет советоваться с руководителем МИД Чехии и другими министрами по этому вопросу.

Премьер также напомнил, что российская сторона является скандальной, обозначив Чехию, как одну из возможных стран происхождения примененного для отравления яда.

Напомним, 20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика.

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Теги публикации: Российская Федерация, Чехия, дипломаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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