В Чехії можуть вислати "незаявлених агентів спецслужб Росії", - прем'єр

Глава чеського уряду буде радитися з керівником МЗС Чехії

Якщо Чехія прийме рішення про видворення декількох співробітників російського посольства, то вислані з країни можуть бути не дипломати, а так звані незаявлені агенти спецслужб. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш, передає Radio.cz

Так, можливе вислання російських дипломатів пов'язане зі справою про отруєння у Великобританії колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля.

Глава чеського уряду буде радитися з керівником МЗС Чехії та іншими міністрами з цього питання.

Прем'єр також нагадав, що російська сторона є скандальною, позначивши Чехію, як одну з можливих країн походження застосованого для отруєння отрути.

Нагадаємо, 20 країн Європейського союзу і США можуть вислати російських дипломатів із-за отруєння колишнього розвідника.