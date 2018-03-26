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В Чехії можуть вислати "незаявлених агентів спецслужб Росії", - прем'єр

НовиниПолітика    26.03.2018 - 15:41
Фото: Андрій Бабиш (youtube.comXTV s.r.o.)
Фото: Андрій Бабиш (youtube.comXTV s.r.o.)

Глава чеського уряду буде радитися з керівником МЗС Чехії

Якщо Чехія прийме рішення про видворення декількох співробітників російського посольства, то вислані з країни можуть бути не дипломати, а так звані незаявлені агенти спецслужб. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш, передає Radio.cz

Так, можливе вислання російських дипломатів пов'язане зі справою про отруєння у Великобританії колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля.

Глава чеського уряду буде радитися з керівником МЗС Чехії та іншими міністрами з цього питання.

Прем'єр також нагадав, що російська сторона є скандальною, позначивши Чехію, як одну з можливих країн походження застосованого для отруєння отрути.

Нагадаємо, 20 країн Європейського союзу і США можуть вислати російських дипломатів із-за отруєння колишнього розвідника.

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Теги публікації: Російська Федерація, Чехия, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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