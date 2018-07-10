В Чехии министр юстиции нового правительства объявила об отставке

Татьяна Мала занимала должность 13 дней, ее обвинили в ненадлежащем качестве дипломной работы

В Чехии министр юстиции Татьяна Мала заявила о своей отставке с должности в ответ на упреки о ненадлежащем качестве ее дипломной работы. Об этом сообщает DW.

Как отмечает издание, представительница политической силы ANO ("Акция недовольных граждан") премьера Андрея Бабиша занимала свою должность только 13 дней.

Отставка состоялась за два дня до голосования парламента о доверии правительству меньшинства Бабиша.

Отметим, ранее в Университете Менделя в Брно заметили, что на одиннадцати из 48 страниц диплома Малой на тему "Микроклиматические условия для выращивания кроликов", который она защитила в 2005 году, "заметны пересечения" с работой, защищенной двумя годами ранее.

Правда при этом ее работу оценили не как плагиат, а как не отвечающей современным научным стандартам.

Магистерскую работу Малой по вопросам семейного права, защищенную в 2011 году, также считают проблемной.

Напомним, в конце июня президент Чехии Милош Земан назначил новое правительство, который возглавил премьер-министр Андрей Бабиш.