У Чехії міністр юстиції нового уряду оголосила про відставку

Татьяні Малій обіймала посаду 13 днів, їй закидали неналежну якість дипломної роботи

У Чехії міністр юстиції Татьяна Мала заявила про свою відставку з посади у відповідь на закиди щодо неналежної якості її дипломної роботи. Про це повідомляє DW.

Як зазначає видання, представниця політичної сили ANO ("Акція незадоволених громадян") прем’єра Андрея Бабіша обіймала свою посаду лише 13 днів.

Відставка відбулася за два дні до голосування парламенту про довіру уряду меншості Бабіша.

Зазначимо, раніше в Університеті Менделя у Брно зауважили, що на одинадцяти зі 48 сторінок диплому Малої на тему "Мікрокліматичні умови для вирощування кроликів", який вона захистила у 2005 році, "помітні перетини" з роботою, яку було захищено двома роками раніше.

Щоправда при цьому її роботу оцінили не як плагіат, а як таку, що не відповідає сучасним науковим стандартам.

Магістерську роботу Малої з питань сімейного права, захищену у 2011 році, також вважають проблемною.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Чехії Мілош Земан призначив новий уряд, який очолив прем'єр-міністр Андрей Бабіш.