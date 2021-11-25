В Чехии на месяц вернули режим чрезвычайной ситуации из-за COVID

Правительство Чехии приняло решение вновь ввести режим чрезвычайной ситуации из-за COVID в стране. Он начнет действовать в полночь 26 ноября в течение 30 дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание iROZHLAS .

"Мы объявили чрезвычайную ситуацию на 30 дней с полуночи сегодняшнего дня. Мы, конечно, приняли необходимые меры, и нам нужно объявить чрезвычайную ситуацию. По нашему мнению, условия для объявления чрезвычайной ситуации по статье о безопасности Чехии выполнены", - заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

По его словам, Чехия находится в состоянии опасности, которая в значительной степени угрожает жизни, здоровью и безопасности.

"Без индивидуальной ответственности каждого мы просто не справимся с этим. Дело не в правительстве, а в подходе общества к пандемии", - заявил премьер.