В Чехии еще один министр подал в отставку из-за обвинения в плагиате

Он в 2006 году сплагиатил дипломную работу выпускницы предыдущего года

Министр труда Чехии Петр Крчал объявил об отставке из-за плагиата в его дипломаной работе. Об этом сообщает iDnes.cz.

Так, в понедельник, 17 июля, чешские СМИ сообщили о случаях многочисленного плагиата в дипломной работе Крчала, которую он написал в 2006 году в университете города Злин. Заимствования были взяты из работы выпускницы предыдущего года.

Как отмечается, на замену Крчалу предложили назначить сотрудницу министерства труда Яну Малачову, которая была директором департамента семейной политики.

Ожидается, что президент Чехии Милош Земан рассмотрит назначение Малачовой в среду.

Напомним, что в Чехии министр юстиции Татьяна Имела заявила о своей отставке с должности в ответ на упреки относительно ненадлежащего качества ее дипломной работы.

В Университете Менделя в Брно заметили, что на одиннадцати из 48 страниц диплома Малой на тему "Микроклиматические условия для выращивания кроликов", который она защитила в 2005 году, "заметные пересечения" с работой, которую было защищено двумя годами ранее.